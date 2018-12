Terremoto, Di Maio arriverà a Catania: monta la polemica su Salvini

A poche ore dal forte evento sismico che ha colpito la città di Catania e i paesi etnei, la politica nazionale esprime la sua vicinanza: dure sono state, contemporaneamente, le critiche a Matteo Salvini che, sul suo profilo Twitter, ha postato una foto di pane e Nutella come prima comunicazione della giornata di Santo Stefano. In molti, soprattutto tra i commentatori meridionali, non hanno infatti gradito la leggerezza del ministro dell'Interno, che ha 'parlato d'altro' mentre sono in corso le operazioni di salvataggio e recupero dei feriti.

"Noi raccogliamo le macerie di case sventrate, pali della luce abbattuti, mobili caduti, cocci - commenta un follower di Salvini - Sai, ministro, c'è stato un terremoto a Catania e un minimo di sensibilità nel pubblicare foto sarebbe molto gradito dai miei concittadini".

Del tutto diverso il comportamento comunicativo di Luigi Di Maio che, invece, ha spiegato di arrivare domani mattina a Catania per valutare l'entità dei danni e decidere insieme alla Protezione Civile le attività da mettere in campo. "Stamattina ho sentito il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a proposito dell'eruzione dell'Etna e dello sciame sismico che sta interessando la zona di Catania - ha scritto su Facebook il ministro del Lavoro - La Protezione Civile sta monitorando tutto e si sta muovendo con i primi sopralluoghi per valutare le entità dei danni e pianificare gli interventi di assistenza. Domani mattina sarò con Borrelli nel Catanese per incontrare i cittadini e le autorità locali".