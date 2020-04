Giuseppe Ragusa (M5S) eletto presidente della terza commissione

Giuseppe Ragusa del Movimento 5 Stelle, è stato eletto presidente delle terza commissione consiliare del Comune di Catania. "Finalmente si rispetta la volontà di 3281 persone che votarono come prima lista il Movimento 5 stelle. Ringrazio tutti i componenti della commissione comunale. Sarà un compito arduo, sopratutto in un momento difficile come questo, ma con responsabilità bisognerà guidare la commissione, affinché deleghe come Mercati rionali, Urbanistica e attività culturali possano avere la massima attenzione da parte dell'amministrazione. Inizieremo - dichiara Ragusa -subito a supportare le associazioni e cooperative che operano con disabili e famiglie disagiate nel territorio di Cibali, San Nullo, San Giovanni Galermo".

