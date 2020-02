Viabilità, allo studio possibili modifiche nella zona di via Reclusorio del Lume

La viabilità nella zona compresa tra le vie San Vito, Orto del Re e Reclusorio del Lume è allo studio dell'amminstrazione comunale e della terza commissione consiliare su richiesta dei residenti. Erano stati effettuati dei cambiamenti circa due anni fa ma i residenti e i commercianti della zona hanno sottoscritto un'istanza per chiedere di tornare alla vecchia viabilità.

Così ieri è stato effettuato un sopralluogo alla presenza dell’assessore alla Mobilità Giuseppe Arcidiacono, dei tecnici comunali, della terza commissione presieduta da Bartolo Curia e di una rappresentanza di residenti e commercianti. Nel corso del sopralluogo i tecnici hanno spiegato che la viabilità fu modificata a seguito delle richieste avanzate da residenti e commercianti che chiedevano nuovi provvedimenti di circolazione per snellire il traffico che si creava nelle ore di punta nell’incrocio tra Via San Vito e Via Santa Maddalena; per cui l’immissione su Via Santa Maddalena fu spostata più a nord in uno spazio più ampio utilizzando il nodo viario di Via Reclusorio del Lume.

Però, secondo i residenti, la modifica ha comportato disagi poiché tutte le auto vengono convogliate (in un’unica lunga fila) sul secondo tratto di via Orto del Re (molto stretto e con un solo marciapiede) e successivamente su

via Reclusorio del Lume (con frastuono di clacson e notevoli emissioni di gas di scarico), invece il secondo tratto di via San Vito (dove si sono verificati scippi e furti d’auto) adesso è praticamente vuoto.

Si tratta peraltro di strade malmesse che non possono sopportare una tale mole di traffico, infatti si verificano rotture di condotte idriche e danni alla pavimentazione stradale (anche con apertura di voragini). Così amministrazione, commissione e tecnici verificheranno se sarà possibile ripristinare il vecchio piano di circolazione e inoltre sarà

effettuato un controllo sulle strisce blu in Via Reclusorio del Lume, poiché l’attuale posizionamento a spina di pesce restringe la carreggiata e crea dei problemi per la scarsa visibilità di manovra.