Gelato: i gusti che fanno ingrassare meno

Il sogno di tutti, soprattutto nel periodo estivo, è quello di poter gustare un bel gelato senza poi sentirsi in colpa o essere in imbarazzo al solo pensiero di mostrarsi in costume al mare il giorno dopo.

Quando parliamo del gelato ci riferiamo ad un alimento composto da zucchero, latte e uova che anche se calorico potrebbe non sempre compromettere la nostra forma fisica se non fosse che nella fase di lavorazione vengono aggiunti di solito altri ingredienti (cioccolato, panna, nocciola, pistacchio, fragola, amarena).

Gelati - Quante calorie

Gelati alla frutta: 150 calorie per il gusto al limone, 180 per gli altri gusti alla frutta come pesca, mela, fragola, frutti di bosco e così via

Pistacchio, nocciola, yogurt, vaniglia: contengono dalle 150 alle 200 calorie

Panna: dalle 200 calorie in su come tiramisù, zuppa ingese, zabaione, torrone, cioccolato bianco, cassata, bacio, cocco

Per quanto riguarda invece coloro che sono intolleranti al lattosio esistono i gelati in versione sorbetto che contengono solo acqua o altra frutta. Potrebbe andare bene anche il gelato extrafondente.