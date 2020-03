Coronavirus, Catania: i supermercati che portano la spesa a domicilio

Le misure ulteriormente restrittive adottate dal Governo per cercare di limitare la diffusione del Covid-19, come ha sottolineato il Primo Ministro Conte, deve invitare la popolazione a restare a casa il più possibile.

Bisogna uscire solo per comprovate esigenze di carattere alimentare, sanitario o lavorativo.

Per quanto riguarda in particolar modo la spesa occorre necessariamente evitare gli assembramenti davanti ai supermercati, anche perchè la distribuzione alimentare, come più volte sottolineato, verrà sempre assicurata anche durante questo periodo.

Per coloro che non vogliono correre alcun rischio o per coloro che sono impossibilitati dalle loro condizioni di salute o anche dalla semplice paura di poter contrarre il virus, ecco l'elenco di alcuni supermercati che a Catania e provincia forniscono il servizio della 'spesa a domicilio'.

Catania - Supemercati con servizio di spesa a domicilio

Supermercato Motta Decò - Via Lavaggi 30, Catania - Telefono 095-7164090

Gourmet Decò - Via Gabriele D'Annunzio 119, Catania - Telefono 095-386147

Tocal - Via della Palma 383-385, Catania - Telefono 095-44768218

Max Spesa Supermercato - Via della Concordia 50, Catania - Telefono 095-281978

Tocal - Via Matteo Renato Imbriani 224, Catania - 095-553858

Crai - Via Fabio Filzi 8, Catania - Telefono 095-350314

Conad City - Via Verona 17/A, Catania - Telefono 095-507878

G.M. Supermercati, Via Curia 195, Catania - 095-7311981

Maxistore Motta Decò - Piazza Cavour 32, Catania - Telefono 095-7164312

Conad - Via Umberto 301, Catania - Telefono 095-537552

LP Supermercati - Via Madonna di Fatima 60, Gravina di Catania (CT) - Sito web: https://www.tocal.it/contatti/