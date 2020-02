Come pulire e disinfettare lo smartphone

Lo smartphone rappresenta oramai l'oggetto del quale facciamo il maggior uso durante la giornata. Per questo motivo è necessario procedere ogni tanto alla sua pulizia.

La pulizia della parte esterna dello smartphone consiste nel disinfettare lo schermo ed il retro del telefono dopo aver rimosso custodie e protezioni varie.

Bisogna usare un panno in microfibra ed una soluzione a base di alcool ed acqua distillata o di aceto ed acqua distillata. Non bisogna utilizzare acqua di rubinetto: il cloro e le altre sostanze potrebbero depositarsi nelle zone interessate.

Per pulire le cavità più piccole (casse, entrata del caricabatterie e delle cuffie) si deve invece usare un cottonfioc.

E' necessario procedere anche alla pulizia delle cuffie. Anche in questo caso occorre un panno vaporizzato da una soluzione di alcool ed acqua distillata da passare sulle cuffie e poi lasciare asciugare. Alcuni modelli sono in silicio: in questi casi basta fregare le cuffie con uno spazzolino.