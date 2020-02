Cyberbullismo e depressione: stretta correlazione

Cyberbullismo e depressione. Uno studio condotto dall'Università di Miami e pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Psichiatry ha individuato come gli adolescenti vittime di cyberbullismo possono precipitare in una latente sintomatologia depressiva.

Sono stati seguiti per un po' di tempo 50 adolescenti, il 20% dei quali attraverso un test ha dichiarato di essere stato vittima di cyberbullismo nei 2 mesi precedenti il loro ingresso in clinica.

L'aver subito gli atti di cyber bullismo li espone più degli altri ad un disturbo post traumatico da stress, rabbia, depressione e dissociazione fantastica.

A rendere un soggetto più o meno incline a subire degli atti di cyberbullismo non è il tempo trascorso online. Quelli abusati online però si sono rivelati anche i più abusati durante il periodo della loro infanzia.

Per questo motivo non dovrebbe essere mai trascurato di individuare quali adolescenti, in questa fase della loro età, potrebbero essere maggiormente soggetti a bullizzazione.