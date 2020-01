Diletta Leotta e "King Toretto" non si nascondono più

Fanno coppia ormai dalla scorsa estate, ma Diletta Leotta e Daniele Scardina, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto, sono usciti allo scoperto ufficialmente solo con l'anno nuovo. Sui loro profili social, infatti, hanno pubblicato una foto che li ritrae insieme felici e sorridenti: Scardina in tenuta da pugile, la Leotta in kimono trasparente e reggiseno in mostra, ridono insieme mentre lei finge di dargli un pugno sul mento. Hanno trascorso le vacanze di fine anno insieme a Miami, dove Daniele vive per gran parte dell'anno. Diletta l'ha raggiunto insieme al fratello Mirko Manola. Ora lei è rientrata a Milano e lui ha ripreso i suoi allenamenti in Florida.