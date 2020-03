Coronavirus, Catania: le farmacie con servizio a domicilio

Non solo supermercati. In questo periodo di emergenza anche moltissime farmacie di Catania e provincia possono offrire servizio a domicilio per coloro che non possono uscire (perchè in quarantena o in precarie condizioni di salute o over 65) a causa dell'emergenza dovuta alla diffusione del virus Covid-19.

Ecco, quindi, di seguito, un elenco di alcune delle farmacie disponibili ad offrire questo servizio (l'elenco non è completo)

Farmacie a Catania - Servizio a domicilio

Farmacia Guarnaccia Sossio - Viale Vittorio Veneto 135, Catania - Telefono 095-503937

Farmacia La Cittadella - Via Passo Gravina 127, Catania - Telefono 095-506283

Farmacia Dott.ssa Battiati - Via Francesco Crispi 195, Catania - Telefono 095-8367769

Farmacia Pittari Di Silvestri - Via Torino 70, Catania - Telefono 095-439357

Farmacia Molina - Via Pidatella 132, Catania - Telefono 095-7221429

Farmacia Dei Viali - Corso Italia 12, Catania - Telefono 095-538312

Farmacia Monserrato - Via Gabriele D'Annunzio 9-11, Catania - Telefono 095-445086

Farmacia Lucina - Via Umberto 125, Catania - Telefono 095-311691

Farmacia Croceverde - Via Gabriele D'Annunzio 43, Catania - Telefono 095-441662

Farmacia Peluso - Via Palmanova 20, Catania - Telefono 095-539094

Farmacia Catania Circonvallazione - Viale Ulisse 28, Catania - Telefono 095-491041

Farmacia Salus - Via Giacomo Leopardi 25, Catania - Telefono 095-387422

Farmacia San Giorgio - Piazza Cavour, Catania - Telefono 095-439107

Farmacia Italia De. Davide Mondì - Via Duca degli Abruzzi 99, Catania - Telefono 095-383217

Farmacia Bellia - Via Susanna 2, Catania - Telefono 095-365095

Farmacia Cerciello - Via Etnea 400, Catania - Telegono 095-432596

Farmacia Croce Bianca Dott. Pantano - Via Cesare Beccaria 79, Catania - Telefono 095-439286

Farmacia Cibali - Piazza Bonadies 20, Catania - Telefono 095-359432

Farmacia Merlo - Piazza Santa Maria di Gesù 4, Catania - Telefono 095-311941

Crocerossa - Via Etnea 274 - Telefono 095-327232

Farmacia Tuccari - Via Pietra dell'Ova 123, Catania - Telefono 095-330184

Farmacia Zacco - Via Antonio Zacco 29, Catania - Telefono 095-339277

Farmacia Barriera - Via Del Bosco 282, Catania - Telefono 095-416300

Farmacia La Corte di Rossella La Corte - Via Leucatia 70/A, Catania - Telefono 095-337692

Farmacia Dott. Mario Sergio - Via Sebastiano Catania 198, Catania - Telefono 095-515794

Farmacia Zerbo Maria - Via Galermo 270, Catania - Telefono 095-516589

Farmacia Ai Cappuccini Dott. Buccheri - Via Plebiscito 534, Catania - Telefono 095-454466

Farmacia Rasula Alta - Via Madonna di Fatima 54/f, Catania - Telefono 095-411564

Farmacia Parenti - Corso Indipendenza 62, Catania - Telefono 095-202347