C'è un regalo per te?

Giorno 15 Dicembre alle ore 18.00 in via del bosco 92 presso la Chiesa Apostolica di Massannunziata, in provincia di Catania (Chiesa Cristiana Evangelica di cui Responsabile Pino Costanzo). ci sarà un evento per bambini, obiettivo é rendere nota la nascita e la storia di CRISTO col clima natalizio che ne segue per invitare i più piccoli e "non solo". Il tutto verrà fatto creando un “Christmas Village” ambiente creato appositamente laddove ci saranno attività ricreative, palloncini, cartoni animati a tema di sano insegnamento in un linguaggio per bimbi, e dolciumi per stare in compagnia, con musica e tanto divertimento. Infine verrà distribuito qualche regalo - gadget (TUTTO GRATIS) ai bimbi, Chiaramente coloro che verranno numerosi!!! Per l'occasione a fare gli onori di casa, curerà l’ intrattenimento il gruppo animazione Cristiano di Massannunziata “Il Grande Girotondo” con sketch, colorando di gioia e festa il clima ed altro.