Catania e la piaga dei parcheggiatori abusivi

Scrivo queste parole perché sono uno dei tantissimi Catanesi che non tollera più i parcheggiatori abusivi. A Catania sono diventati una vera piaga, basta vedere che nelle ore pomeridiane nella zona fiera se ne contano almeno 7, che sembrano degli avvoltoi pronti ad intercettare ogni singola automobile che passa sotto i loro occhi. Ma a dirla tutta è stato un fatto in particolare che mi ha spinto a scrivere questo, è un fatto accaduto un Venerdì sera, ero in zona Castello Ursino e avevo da poco parcheggiato la mia automobile (parcheggiata in una via trasversale, Piazza Maravigna, anche perché tutti i posti nelle strisce blu erano occupati), quando alla mia auto si avvicina un parcheggiatore abusivo chiedendomi con tono arrogante 3€ per il parcheggio, tre euro sono il triplo della cifra che chiede SOStare per parcheggiare nelle strisce blu dopo le ore 20. Tre euro sono una follia, se non una vera e propria estorsione, io ovviamente mi sono rifiutato di dare tre euro al parcheggiatore abusivo e lui non si è biasimato nell’espormi delle minacce velate su ciò che avrebbe fatto alla mia automobile se non gli avessi dato i tre euro. Quindi ho ovviamente preferito spostare la mia automobile in un altro posto e informare le forze dell’ordine di quanto accaduto, le forze dell’ordine mi hanno chiesto la zona e la descrizione di questo parcheggiatore abusivo e mi hanno invitato a sporgere denuncia. Perché sì, il parcheggiatore abusivo non è un lavoro come chiamano loro, perché una cosa illegale non può essere definita un lavoro, perché definire il parcheggiatore abusivo un lavoratore è un’offesa a tutti i veri lavoratori che si alzano la mattina e lavorano faticosamente tutta la giornata. Il parcheggiatore abusivo è più vicino ad un estorsore che ad un lavoratore. Da cittadino preferisco pagare il parcheggio al comune, e ai lavoratori onesti della SOStare che a delle persone che si impadroniscono di intere strade o zone e chiedono soldi con fare al limite del mafioso. Una città in continua crescita e sviluppo come Catania nel 2018 non si può permettere di essere invasa da questi parcheggiatori abusivi. Mi auguro che la nuova amministrazione comunale metta fine a questa piaga e permetta a Catania di splendere come mai prima.