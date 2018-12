Comitato cittadino Vulcania: “Via F. Fusco, Via Gozzano e dintorni al buio”

Il Comitato Cittadino Vulcania segnala e sollecita gli organi preposti di intervenire sullo status di Via F. Fusco, Via Gozzano e dintorni (strade del quartiere Borgo-Sanzio, vicino al Parco verde “Aldo Moro”). Da un paio di mesi diversi tratti delle suddette vie sono completamente al buio. Per questo chiediamo il ripristino delle funzionalità degli impianti d’illuminazione pubblica. Inoltre, il timer di accensione è ancora tarato all’ora legale pertanto le luci di alcuni pali funzionanti si accendono al buio inoltrato, creando enormi disagi per i residenti e non, e i commercianti. Interviene la presidente del Comitato, Angela Cerri: “tale situazione determina grande preoccupazione per l’incolumità di passanti e abitanti che, da qualche tempo, subiscono tanti furti e rapine nonché aggressioni personali alla loro integrità fisica. I residenti e commercianti della zona hanno paura perché col buio i malviventi sono invogliati a delinquere. Inoltre, sono preoccupati per i rischi che corrono automobilisti e pedoni, ma anche per la sicurezza dei residenti, che devono rincasare avvolti nelle tenebre. Chiediamo all’Amministrazione circoscrizionale e comunale di intervenire per risolvere al più presto il problema in merito.”