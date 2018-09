Degrado in via Napoli, ancora rifiuti in strada

Ecco come si presenta la via Napoli domenica mattina, sempre più soggetta a degrado e incuria. Ancora un episodio di inciviltà, un vero e proprio scempio in piena regola. Considerate le alte temperature di questi giorni e la puzza che si sparge tutt’attorno. Un’inciviltà diffusa che fa i conti indubbiamente con la maleducazione di chi non ha rispetto del territorio e di certo non può passare inosservata e soprattutto non può perdurare ancora a lungo. I cittadini sono stanchi di vedere monnezza per strada e pagare tasse incredibili per non avere nessun servizio all’altezza. Ogni giorno sono costretti a convivere con gli spettacoli indecenti delle discariche a cielo aperto. Nonostante la zona centralissima, del quartiere Borgo-Sanzio, continua a essere bersagliata da incivili, magari gli stessi che poi si lamentano delle pessime abitudini degli ignoti. Chiediamo a chi di dovere di attivare in tempi brevi un pronto intervento.

ANGELA CERRI PRESIDENTE DEL COMITATO CITTADINO VULCANIA