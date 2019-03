Discarica a cielo aperto in via Rosina Anselmi

Si è proprio vergognoso vivere in questa città!! In mezzo alla spazzatura ad ogni angolo tranne che nella turistica zona della via Etnea (quest'ultima specchietto per l'allodole e niente altro!! ). Queste sono le foto appena scattate in Via Rosina Anselmi dietro la questura sul viale Mario Rapisardi. Assodato che i cittadini che hanno buttato di tutto e di più andrebbero severamente sanzionati... Vorrei capire però perché il centro città è sempre lindo e pinto mentre la periferia è una discarica a cielo aperto? E poi non sarebbe il caso di installare delle telecamere di videosorveglianza per sanzionare chi boicotta giornalmente il vivere civile degli altri cittadini? Caro Sindaco faccia qualcosa una volta per tutte, soprattutto perché la tassa rifiuti la pretende e noi civili cittadini pagandola pretendiamo pulizia oltre che civiltà e sanzioni per chi trasgredisce le regole!! A suo buon cuor Signor Sindaco!!