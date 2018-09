"Abito a Padova, immigrato da Catania 20 anni fa. In questo periodo - racconta un lettore di CataniaToday, che ha atteso per cinque ore il proprio volo con Volotea- ne ho viste di tutti i colori negli aereoporti di Venezia e Catania. Ritardi, guasti, disservizi, scortesie, maleducazione ma anche tanta buona volonta del personale. Mi chiedo come sia possibile che ancora si verifichino questi episodi. Cinque ore di ritardo possono far sballare l'intero piano di viaggio".