In via Generale Sanmarzano nonostante la segnalazione fatta al competente ufficio sgombero rifiuti speciali circa 15 giorni fa, persistono anzi aumentano, i rifiuti gettati da persone incivili.Quel che disturba è che a 200 metri di distanza, in via San Giovanni La Salle (di fronte Leonardo da Vinci) i rifiuti speciali vengono rimossi sempre dopo due p tre giorni.