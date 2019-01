Ginecologo catanese in servizio presso la Continuità Assistenziale di Raddusa assiste parto in autostrada su ambulanza del 118. Si tratta del dott. Francesco Puglisi, socio di Artemisia e orgoglio di noi tutti. "Complimenti per il senso del dovere e per la professionalità dimostrata", si legge sulla pagina facebook dell'associazione.