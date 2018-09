Normale amministrazione in piazza Jolanda: degrado

Come sempre spazzatura in ogni dove nella piazza. La cosa tragica è che abito lì da circa 15 anni,e paradossalmente l'unico momento in cui la piazza era tranquilla è stato quando fecero i lavori di rivalutazione. Da lì in poi sempre degrado,ubriaconi,barboni spazzatura ovunque per i cestini sempre pieni,sacchi della spazzatura abbandonati. E pensare che questa piazza dovrebbe essere un fiore all'occhiello del centro. Soprattutto ora che la zona è gremita di turisti,è vergognoso che debbano vedere questo scempio.