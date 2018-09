Randazzo, sito Medievale torna a Splendere

Appena un anno fa, chi visitava la bella e Medievale Randazzo, avrebbe trovato una discarica a cielo aperto. La raccolta dei rifiuti e la pulizia era un’utopia, ma la cosa peggiore che gli stessi Randazzesi o chi transitava da Randazzo, trovava naturale sporcare ciò che già era sporco. Oggi, dopo appena un anno, posso affermare tutto il contrario, sì proprio così, Randazzo torna a splendere così come merita. Dopo l’insediamento della nuova Amministrazione condotta dal Sindaco Francesco Sgroi, finalmente Randazzo comincia a prendere forma. La raccolta viene fatta puntualmente, i borghi ed i viali medievale tornano a splendere perché vengono puliti e decespugliati, fino a ridare luce a tutti quegli spigoli che ormai erano coperti da erbacce, arbusti, rifiuti di carta, plastica e quant’altro. Da parte mia un plauso al serio e sincero impegno del Sindaco e dell’assessore al ramo, un plauso anche e soprattutto agli operatori ecologici che con serio impegno riescono a mantenere pulito il paese... e dopo la campagna “Randazzo in Fiori” voluta da un’associazione dello stesso paese, si continua a manifestare amore ed interesse per mantenere pulitissimo ed accogliente questo meraviglioso Borgo. Spero che chi legge questa mia segnalazione, sia stimolato dall’interesse a poterla visitare. Da parte mia “Benvenuti a Randazzo”. Alfio Papa