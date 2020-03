Coronavirus, novità in arrivo: voucher baby sitter e congedo parentale

Nella giornata di oggi il Governo dovrebbe emanare un decreto salva-economia che prevede tra le diverse misure un 'voucher baby sitter' per sostenere le famiglia durante la chiusura delle scuole, prorogata quasi sicuramente fino al 3 aprile.

I genitori con bambini al di sotto dei 12 anni potranno richiedere un buono da 600 euro per pagare la baby sitter, anche per evitare che si ricorra ai nonni, soggetti altamente a rischio in questa situazione di emergenza sanitaria.

Voucher baby sitter - Requisiti

- entrambi i genitori devono lavorare

- la baby sitter deve essere regolarmente assunta - fare riferimento al CCNL sulla disciplina del lavoro domestico, ossia colf e badanti

Non è ancora chiaro quali saranno le novità riguardanti il congedo parentale per mamme o papà. Vediamo intanto nel dettaglio come funziona sino ad oggi.

Congedo parentale

Normalmente viene concesso a lavoratrici e lavoratori dipendenti con bambini di età inferiore a 12 anni e consiste in un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso per prendersi cura dei propri figli nei primi anni di vita.

Attualmente il periodo massimo complessivo del congedo parentale è di 10 mesi, che possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Congedo parentale - A chi spetta

- madre lavoratrice per un periodo continuativo di 6 mesi

- padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi

- padre lavoratore dipendente anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre o anche se quest'ultima non lavora

- al genitore per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi

- è possibile frazionare il congedo in ore ma le modalità di fruizione ed i criteri di calcolo della base oraria devono essere stabiliti dalla contrattazione collettiva

A tutti coloro la cui domanda viene accolta spetterà un'indennità pari al 30% della retribuzione del mese precedente l'inizo del congedo e per un periodo massimo di 6 mesi (ed entro i primi sei anni di età). Nessuna indennità dagli 8 anni ed un giorno ai 12 anni di età del bambino.