Whatsapp: dal 31 dicembre non funzionerà su alcuni smartphone

Coloro che non vogliono dire addio al loro smartphone oramai eccessivamente 'vintage' dal prossimo gennaio 2020 dovranno dire addio all'applicazione Whatsapp.

I primi a perdere il supporto da parte di Whatsapp saranno gli smartphone con tutte le versioni di Windows Mobile, compreso Windows Mobile 10. Per questioni tecniche, infatti, non è più sicuro far girare Whatsapp su questi sistemi operativi.

A febbraio 2020 Whatsapp sparirà anche dagli smartphone con vecchie versioni di iOS 8 (lanciato a settembre 2014) ed Android 2.3.7 (che risale a dicembre 2010).

Per questo motivo è stato reiterato più volte l'invito agli utenti a passare ad uno smartphone Android o iOS di recente costruzione, perchè il sistema operativo di Microsfot non verrà più sviluppato e soprattutto non verranno più rilasciate patch di sicurezza.