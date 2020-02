L'Alfa Catania riprende la marcia, al PalaCus battuto il Basket Giarre

L’Alfa Catania batte il Basket Giarre e riprende la sua marcia in vetta alla classifica del campionato di Serie C Silver. Al PalaCus, la squadra rossazzurra ha piegato il quintetto ospite con il netto risultato di 99-42. Partita sempre in mano agli alfisti, che fin dalla palla a due sono riusciti a prendere il sopravvento sugli avversari. Nel complesso si è trattata di un'ottima performance dei catanesi allenati da coach Massimo Guerra. Il tecnico dell’Alfa ha ruotato, sul campo, tutti i giocatori disponibili ottenendo risposte positive. Ben sei cestisti hanno chiuso in doppia cifra (Abramo, Chisari, Legend, Luzza, Patanè e Saccà). Vittoria meritata e adesso testa per gli etnei alla trasferta di sabato contro l’Orlandina Lab.

ALFA CATANIA 99 BASKET GIARRE 42

Alfa Catania: Legend 14, Cicero 3, Sortino, Consoli 8, Saccà 11, Marzo 4, Chisari 12, Patanè 11, Luzza 16, Mazzoleni 7, Abramo 13. Allenatore: Guerra.

Basket Giarre: Casiraghi 5, Maida, A. Leonardi 2, Motta 5, Kante Morifè 2, Ciaurella 4, N. Leonardi 12, M. Costanzo, Saccone, L. Costanzo, Unechenskyi 11, Vasta 1. Allenatore: D’Urso.