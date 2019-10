Amatori Catania, riparte la nuova stagione: "Benito Paolone" tirato a lucido

Nuova stagione alle porte, la seconda consecutiva in serie a per l'Amatori Catania. Nella giornata di sabato 19 ottobre gli etnei sfideranno Cavalieri Prato al "Benito Paolone". L'impianto sportivo che ospita le sfide casalinghe della squadra si presenta rinnovato dopo i lavori effettuati negli ultimi mesi. "Siamo pronti per questa nuova stagione - dichiara l’Amministratore delegato dell'Amatori, Riccardo Stazzone - un tassello importante sarà l’esordio in casa al Paolone, alle ore 15, nel rinnovato manto erboso voluto fortemente dall’amministrazione comunale di Catania e mi preme ringraziare sia il Sindaco Salvo Pogliese, sia l’Assessore allo sport Sergio Parisi sempre vicini alle nostre vicende sportive e senza dimenticare la grande collaborazione dell’Ingegnere Finocchiaro"

L'Amatori dovrà fare a meno per la nuova stagione al main sponsor che ha accompagnato il team nelle ultime due stagioni. Il motivo del cambiamento lo ricorda lo rievoca lo stesso Stazzone con le sue parole: "Un grazie particolare va anche a chi ha creduto sempre in noi, al dott. Umberto Gulisano che, in questi ultimi anni, ha accompagnato i nostri successi con un apporto importante e che quest’anno non potrà più essere il nostro main-sponsor data l’entrata in vigore del decreto dignità contro la ludopatia"

Un cambio obbligato di marcia che non ha frenato però la voglia di rugby e la sfida per una nuova stagione in serie A. "Nello stesso tempo stiamo lavorando a maniche rimboccate - ha continuato Stazzone - Abbiamo già avuto l’appoggio di aziende locali e nazionali, ma siamo sul pezzo e stiamo lavorando cercando nuovi parters che possano supportare la nostra gloriosa società simbolo assoluto del rugby catanese. Adesso pensiamo al campo con fiducia".