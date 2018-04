L'Amatori Catania batte anche Avezzano, continua la striscia positiva

Amatori Catania continua la sua corsa In quel di Avezzano. I ragazzi di Vittorio e Costantino allungano la striscia positiva e continuano a vincere.

Avezzano ha dato battaglia sin dai primi minuti trovando però un Amatori in palla: prima Borina per il sorpasso sui padroni di casa, 7-12, poi etnei ancora scatenati e veementi. Loader rimedia un errore e schiaccia l’ovale per il bonus, poi i tre calci sulle mete successive di Gabbo Guglielmino e di Igor Giammario per il 7-38. Un vantaggio costruito prima del finale di primo tempo e consolidato con la seconda meta per Graziano Camino con Loader ancora educatissimo nel calcio per il 7-45 e che mette fine alla prima frazione.

Nella ripresa show Amatori Catania che gestisce ma punisce gli avversari con un gioco fluido e in zona meta. Cosentino dopo pochi minuti va ancora con l’ovale oltre la linea, stesso discorso per Sapuppo e Calamaro, ottimo il suo rientro. Le tre mete vengono trasformate dal solito Loader che centra i pali. Nel finale dopo la meta trasformata di Avezzano, ancora Greco e Camino chiudono la loro domenica perfetta per loro e per la Bingo Family Amatori Catania che consolida il secondo posto per continuare a sognare in maniera realistica una serie A sempre più vicina.

"Quella di oggi è stata una grandissima vittoria - ha commentato coach Ezio Vittorio a fine gara -, abbiamo avuto l'approccio guisto alla partita e, per questo motivo, abbiamo dominato l'avversario per tutta la durata degli ottanta minuti"

"Sono convinto che giocando in questa maniera pochi potranno tenerci testa. Ho visto un'ottima prestazione di tutti i ragazzi, in particolar modo ho avuto ottime risposte da Giammario, Loader e Smiroldo, oltre al rientrante Calamaro. Sono molto soddisfatto di quanto ha fatto vedere la squadra, sono rimasto piacevolmente impressionato anche da chi ha dato il suo contributo dalla panchina. Una prova da grande squadra, dobbiamo continuare così e non avremo problemi ad arrivare lontano"