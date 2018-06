Basket, Polisportiva Alfa torna in serie B dopo 8 anni

L’Alfa Basket Catania torna in serie B e scrive un’altra bella pagina della sua storia cestistica. La squadra rossazzurra chiude al primo posto del girone delle gare nazionali. Un piazzamento frutto della netta vittoria ai danni dei pugliesi della Valentino Basket Castellaneta per 98-74, punteggio che ha reso indolore la sconfitta nell'ultima gara contro Cus Genova, punteggio finale di 79-75. Il quoziente canestri ha premiato i ragazzi di coach Andrea Bianca.

“Questa contro il Cus Genova è stata sicuramente una partita diversa da quella che ci aveva visto vincere contro Castellaneta nella prima giornata delle finali nazionali - ha dichiarato il tecnico alfista al termine dell'ultima battaglia -. Abbiamo sofferto sia le mani addosso dei nostri avversari sia il metro arbitrale che ha penalizzato tanto i nostri giocatori. Il Cus Genova ci ha creduto ed ha meritato. Adesso ci godiamo la festa nostra e di tutta la città di Catania, che merita di raggiungere la Serie B. In questo successo c’è tanto del dg Carmelo Carbone e del presidente Nico Torrisi. Il merito è di tutti. Dello staff tecnico al completo, del professore Paolo D’Antone che ci ha regalato una stagione di integrità psicofisica eccezionale e chiaramente dei ragazzi. Sono loro i protagonisti sul campo”.

Raggiante il presidente Nico Torrisi: “E’ una bella soddisfazione per tutti noi e per i ragazzi. Per tutti i ragazzi, quelli che hanno iniziato questo percorso con noi 8 anni fa, con Carmelo Carbone, con la mia famiglia, con la famiglia allargata dell’Alfa. E’ una grande soddisfazione, che credo possa far crescere ancora di più il movimento giovanile che resta il nostro primo obiettivo. Questa Serie B, conquistata sul campo cosa che a Catania non accadeva da un po’ di tempo, regala un buon livello di basket alla città. Ringrazio tutti: i nostri bambini, i nostri ragazzini, i genitori che vengono sempre a tifare, la gente che ci ha seguito fino a Ferentino e la mia famiglia, che mi segue in questa avventura dell’Alfa. Complimenti a tutti e forza Alfa”.

“Dopo un anno di lavoro e sacrifici è arrivata questa meritata promozione - ha affermato invece il dg Carmelo Carbone -. Abbiamo condotto il campionato sempre in testa alla classifica e vinto i play-off regionali. Ringrazio i giocatori. All’inizio della stagione avevamo fatto un patto, raggiungere la Serie B. Ci hanno messo tutti impegno e cuore. Ringrazio lo staff tecnico con Andrea Bianca grande condottiero di questa squadra, il preparatore fisico Paolo D’Antone, lo staff medico e le persone che mi sono state vicino, in particolare il team manager Mario Litrico che mi supporta sempre, e il direttore amministrativo Corrado Varrasi che ci segue passo dopo passo. Sono orgoglioso di aver riportato Catania in Serie B dopo 20 anni”.