Biagianti prolunga il contratto fino al 2020: "Sceglierei sempre il Catania"

Il Catania comunica di aver definito il prolungamento fino al 30 giugno 2020 del contratto con il capitano dei rossazzurri, Marco Biagianti. Notizia che arriva in un momento importante per gli etnei in piena corsa per conquistare il primo posto in campionato che vorrebbe dire promozione diretta in serie b:

“Il rinnovo giunge in un momento personale - dichiara Biagianti - caratterizzato da sensazioni estremamente positive sul piano fisico, supportate dall'esperienza, e da una continuità che non sempre ho avuto nei primi anni d'attività. Indossare per più di un decennio la stessa maglia è rarissimo: il Catania mi ha scelto un'altra volta ed io sceglierei sempre il Catania, perché sono innamorato di questi colori e sono semplicemente grato alla società, ai tifosi ed alla città per tutto quello che mi è stato dato. Penso al presente ed al futuro: voglio sfruttare il tempo a disposizione per fare meglio di ciò che ho fatto in passato. Il mio entusiasmo è immutato, andiamo avanti con fiducia ed ambizione".