Boxe, Valentina Milazzo centra la terza vittoria tra i professionisti

Di fronte ad un'ampia cornice di pubblico, di amanti di Boxe e sostenitori che hanno affollato l'Area Fit Arena di Catania, Valentina Milazzo "Nikita" ha centrato la terza vittoria tra i professionisti. Al culmine di un evento caratterizzato da tanti match dilettanti e di ben due incontri professionistici, organizzato dall'Accademia dello Sport, alla minimosca allieva di Coach Pierluigi Tumeo (assistito all'angolo dal Cutman e Match maker Davide Giordano) sono bastati 3 round su 6 in programma da 2 minuti ciascuno per vincere sull’ungherese Andrea Jenei per ko tecnico.

Avversaria già messa alle corde dalla prima ripresa, tanto da farle rischiare il ko ad un minuto dall'inizio della sfida. Il resto è stata ordinaria amministrazione. "Sono felice per il successo che dedico al mio pubblico e a Coach Tumeo ma nello stesso tempo faccio i complimenti all'avversaria, è stata una gara all'insegna della sportività - ha dichiarato Valentina Milazzo -. Adesso testa ad un match internazionale nei prossimi mesi e poi al Titolo Italiano del 2020".

Nell'altro clou Antonio Gualtieri di Catanzaro della Giordano Boxing Club Palermo ha vinto ai punti su Gilberto Centra di S.G.Rotondo, Gbc Team Promotion, nell'ambito dei pesi welter su 6 riprese da 3 minuti.

Nei sottoclou questi i risultati. Junior, 60 kg: Pietro Calabrese – Pugilistica Saporito Messina vs Gioele Caccamo – Aquile Verdi Augusta: vp Calabrese. 52 kg: Antonino Presti – Saporito vs Orazio Giannì – A.Verdi: vp Giannì. 63 kg: Riccardo Russo – Belpasso Boxe vs Samuele Greco - Giordano: vp Greco.

Elite. 51 kg: Iole Boscarino – Boxing Team Catania Ring vs Isabella Curvati - Defence club Palermo: vp Curvati. 60 kg: Marco Scornavacca – Acc.dello sport vs Salvatore Bobbone – Castellini: vp Scornavacca. 69 kg: Damiano Tramontana – Acc.sport vs Salvatore Licciardello - Thai and Boxe Academy Acireale: vp Tramontana.

Elite II serie. 69 kg: Tass Jabbi – Acc.sport vs Bryan Carrubba – Boxe Evolution Scicli: vp Tass. 69 kg: Damiano Castorina – Catania ring vs Enrico Lo Turco – Thai and Boxe: vp Lo Turco. 64 kg Nikolin Curri – Catania ring vs Giuseppe Lembo – Thai and Boxe: vp Lembo.