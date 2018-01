Calciomercato Catania, arrivano Brodic e Porcino: Caccetta al Pordenone

Il Catania mette a segno gli ultimi due acquisti prima del gong finale che ha decretato la chiusura della finestra di mercato invernale. In rossazzurro approdano Porcino, esterno proveniente dalla Reggina, e il giovane Bodric, attaccante in forza al Club Bruges.

PORCINO. Classe 1995. Il centrocampista mancino, "under" in grado di ricoprire tutti i ruoli sulla fascia sinistra, ha già collezionato 127 presenze nei campionati professionistici, impreziosite da 9 reti. L'atleta calabrese si lega al Catania fino al 30 giugno 2018. Nella prima parte della stagione in corso, nel girone C del campionato Serie C, Porcino ha disputato 19 gare e realizzato due gol. Il neo-rossazzurro, che ha giocato anche nel Santarcangelo, nel Taranto e nell'Ischia Isolaverde, sarà a disposizione di mister Lucarelli già in occasione della prossima seduta d'allenamento pomeridiana.

BRODIC. Prospetto interessante anche in proiezione futura quello del classe 97' di nazionalità croata. Forte fisicamente. ma anche in grado di giostrare da seconda punta nel 3-5-2 di Lucarelli. Ha indossato in passato la maglia della Dinamo Zagabria, squadra nella quale è cresciuto, Anversa e Roeselare.

SALUTANO CACCETTA E LOVRIC. Entrambi lasciano la piazza etnea e vanno in prestito rispettivamente al Pordenone e all'Alessandria.

ASSETTO DEL CATANIA DOPO CALCIOMERCATO. In mezzo al campo l'arrivo di Rizzo sostituisce di fatto Caccetta. Porcino invece è una soluzione in più sull'out di sinistra dove da tempo Djordjevic non era più una risorsa. L'infortunato Caccavallo che starà fuori circa un mese potrebbe essere rimpiazzato da Semenzato in caso di 3-5-2, quest'ultimo infatti a sopresa è rimasto in rossazzurro. Semenzato rappresenta infatti un'alternativa insieme ad Esposito sull'out di destra. In attacco sono tante ora le soluzioni, alla luce dell'arrivo di Barisic, di rientro dal prestito, e della nuova carta Brodic.