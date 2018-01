Calciomercato, finisce l'avventura di Zè Turbo a Catania

Un gol, quello messo a segno in coppa Italia nel rotondo 6-0 contro l'Akragas. Poco altro nell'avventura del giovanissimo Zè Turbo che fa ritorno alla base, all'Inter, e chiude qui il prestito in terra etnea. La comunicazione ufficiale del Calcio Catania è arrivata nella giornata ordierna. L'attaccante guineano conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con quattro presenze in campionato e due gare in Coppa Italia.