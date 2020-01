Calciomercato Catania, nuovo ingresso in mediana: ufficiale Salandria

In un reparto dove sono attese uscite importanti come quelle di Rizzo e Dall'Oglio, accostati rispettivamente a Catanzaro e Livorno, il Catania compie un'operazione in entrata. Francesco Salandria, classe 95', arriva dalla Reggina. Un profilo duttile e che fa al caso degli etnei, in grado di giocare in mediana, ma anche di ricoprire nell'eventualità anche il ruolo di esterno nel 4-2-3-1.

Nato a Trebisacce (Cosenza) il 18 aprile 1995 e cresciuto nel settore giovanile della Reggina, con la formazione calabrese il duttile centrocampista ha esordito in Serie B nel 2014 ed in Lega Pro nel 2015. Successivamente, in terza serie, il neo-rossazzurro ha indossato le maglie dell’Akragas, del Matera e nuovamente della Reggina, giungendo a sommare complessivamente 153 presenze in ambito professionistico. Salandria, che ha scelto il numero 16 e si è legato al club etneo fino al 30 giugno 2021, ha debuttato con la Nazionale Under 18 nel 2013, in occasione del match Italia-Montenegro 1-0.