Catania, brutte notizie dall'infermeria: lesione di primo grado al polpaccio per Biagianti

Tegola in casa Catania. Il capitano della squadra etnea, Marco Biagianti, ha infatti rimediato una lesione di primo grado del gemello mediale del polpaccio destro. L'infortunio arrivato a ridosso del match disputato contro la Reggina costringerà il centrocampista a stare fuori circa 2 settimane. La speranza e l'obiettivo è quello di recuperare il giocatore per la trasferta contro la Virtus Francavilla in programma il 14 aprile.

Intanto la squadra ha svolto oggi una seduta d'allenamento mattutina a Torre del Grifo: concluso il riscaldamento tecnico-tattico, il gruppo si è dedicato ad un lavoro atletico in due fasi, inframezzate da una sessione di possesso palla funzionale. In chiusura, partitella. La squadra rossazzurra scenderà in campo mercoledì 3 aprile e tra i convocati figurerà anche Manneh, tornato dal doppio impegno in nazionale.