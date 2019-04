Catania-Bisceglie, probabili formazioni: Brodic o Manneh per sostituire Marotta

Un terzo posto da conquistare, una salvezza da cercare disperatamente. Catania e Bisceglie sono pronte a darsi battaglia allo stadio Massimino. La squadra ospite in virtù dell'esigenza di fare punti è pronta a scendere in campo senza fare le "barricate". Il Catania dovrà invece fare a meno di Marotta e Curiale, entrambi fermati dal giudice sportivo. Altra assenza in difesa poi quella di Silvestri sempre per motivi disciplinari.

Novellino cerca di riabilitare la squadra dopo il doppio ko consecutivo contro Reggina e Viterbese. Il modulo dovrebbe essere ancora una volta il 3-5-2. In attacco è lotta a due per una maglia tra Brodic e Manneh. Sicuro dell'altro posto invece Di Piazza. Sarno e Llama cercano spazio, ma non è escluso un loro impiego ancora a gara in corsa. Il posto lasciato libero da Silvestri verrà invece occupato da Esposito in difesa

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA BISCEGLIE

Catania (3-5-2): Pisseri, Aya, Esposito, Marchese, Calapai, Bucolo, Lodi, Rizzo, Baraye, Brodic (Sarno-Manneh), Di Piazza