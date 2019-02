Catania-Casertana, le pagelle: Di Piazza-Marotta coppia letale, Curiale torna al gol

Ecco le pagelle di Catania-Casertana. Gli etnei ritrovano vittoria e convinzione. Un rotondo 3-0 frutto delle reti di Carriero, Marotta e Curiale.

CRONACA E TABELLINO

Catania 4-3-1-2 Pisseri 6, Calapai 6,5, Aya 6,5, Silvestri 6,5, Baraye 6,5, Carriero 7 (Angiulli 66'), Bucolo 6,5, Biagianti, 6 Lodi 6,5, Marotta 7 (Curiale 6,5 66'), Di Piazza 7 (Manneh 77')

Casertana 4-3-3: Adamonis, Blondett, Rainone, Pascali, Meola, De Marco, Vacca, Santoro, Padovan (Romano 68'), Castaldo, Cigliano

MiglioriToday. Di Piazza. Prova maiuscola del numero 32 abile a fare coppa in attacco con Marotta. Non timbra il cartellino, ma ci mette lo zampino in entrambe le marcature degli etnei. Prima con un'apertura di pregevole fattura per l'assist di Calapai e il gol di Carriero. Nel secondo gol è lui stesso a mandare in porta Marotta con un invito al bacio. Determinante.

Carriero. Sale la condizione fisica e i risultati si vedono. La qualità negli inserimenti, l'intelligenza tattica e la fisicità fanno del numero 30 una pedina fondamentale nello scacchiere di Sottil. Certezza.

Bucolo. Muscoli, sostanza ed equilibrio. Ma anche tanta disponibilità e giocate semplici, ma determinanti. Nel 4-3-1-2 di oggi è Bucolo l'uomo che permette al Catania di avere maggiore equilibrio e schierare un attacco di peso composto da Di Piazza e Marotta. Jolly.