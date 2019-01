Catania-Di Piazza, matrimonio ufficiale: contratto fino al 2021

Di Piazza è ufficialmente un giocatore del Catania. L'attaccante torna a vestire la casacca rossazzurra dopo essere cresciuto nel settore giovanile proprio ai piedi dell'Etna. Quasi tredici gli anni trascorsi dalla sua ultima gara e la sua ultima rete con la squadra dell’Elefante nel campionato Primavera. Era l’aprile 2006, schierato tra i titolari in occasione della sfida Catania-Palermo 2-2, il giorno il cui siglò il provvisorio 2-0.

Il centravanti prelevato dal Cosenza si lega alla causa degli etnei con un contratto fino al 30 giugno 2021. Grazie alla sua duttilità, Di Piazza è in grado di ricoprire anche il ruolo di esterno nel 4-3-3 disegnato da Sottil o all'occorrenza agire da prima punta. Nelle ultime due annate in archivio, la punta ha conquistato due promozioni in Serie B: nel 2018 con il Lecce, siglando 10 reti; nel 2017 con il Foggia, collezionando 6 gol in 16 gare da gennaio alla fine del torneo e vincendo con i compagni la Supercoppa di Lega Pro.

Il neo-rossazzurro, che indosserà la maglia numero 32, sosterrà domani il primo allenamento agli ordini di mister Sottil.