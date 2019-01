Catania, ufficiale la vittoria a tavolino contro il Matera: ecco la nuova classifica

Adesso è ufficiale. Come anticipato, la mancata presentazione del Matera allo stadio "Massimino" per la sfida in programma contro il Catania, ha portato all'inevitabile epilogo, decretato ufficialmente dal giudice sportivo: vittoria 3-0 a tavolino per gli etnei. La squadra di Sottil sale così a quota 40 punti al terzo posto solitario, avendo ancora una partita da recuperare rispetto a Trapani e Juve Stabia che distano rispettivamente 1 punto e 10 punti in classifica. Catanzaro invece a quota 38 e con lo stesso numero di gare disputate rispetto al Catania.

La società di via Magenta ha inoltre reso noto che dalle ore 15.00 di oggi fino alle ore 19.00 di giovedì 31 gennaio i possessori dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Matera, non disputata, potranno richiedere ed ottenere il rimborso presentando il biglietto allo sportello del punto vendita in cui è stato acquistato. Informazioni relative al rimborso dei tagliandi validi per assistere a Catania-Matera acquistati online sono infine disponibili sul sito ticketone.it