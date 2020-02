Catania-Monopoli, le pagelle: Biondi in difficoltà, Furlan la combina grossa

Il Catania cade malamente in casa. Attacco evanescente, con Barisic che non trova la via della rete in due occasioni. Intervento goffo dell'estremo difensore degli etnei sul secondo gol degli ospiti. Nessun giocatore raggiunge la sufficienza. Fanno il loro esordio nella ripresa il giovane Capanni e l'attaccante della Berretti, Rossitto