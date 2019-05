Catania-Potenza, probabili formazioni: Sarno prova ad esserci, Baraye insidia Marchese

Il Catania si appresta a disputare i secondi 90 minuti della doppia sfida contro il Potenza. Basterà anche un pareggio agli etnei, senza disputare supplementari o rigori, per approdare al turno successivo. L'1-1 rimediato in Basilicata, con il pari dei padroni di casa acciuffato in extremis, lascia buone speranze agli uomini di Sottil che avranno al seguito il pubblico delle grandi occasioni allo stadio "Massimino". Sarà possibile pareggiare con qualsiasi punteggio, non vale infatti la regola del gol doppio fuori casa.

Sarno, uscito anzitempo nella gara di andata, proverà ad esserci dal primo minuto. In caso contrario le soluzioni sono due: l'avanzamento di Lodi sulla trequarti, soluzione già adottata da Sottil nel secondo tempo della sfida d'andata, o l'impiego di Manneh. Le tante partite ravvicinate potrebbero inoltre imporre un cambio sull'out di sinistra dove Marchese ha praticamente sempre giocato sin qui. Baraye resta in rampa di lancio. Altro uomo pronto a rilevare uno dei titolari in mezzo al campo potrebbe essere Carriero. Ballottaggio in attacco anche tra Marotta e Curiale.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-POTENZA

Catania (4-3-1-2): Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri, Baraye, Rizzo (Carriero), Biagianti, Bucolo; Sarno (Lodi-Manneh); Di Piazza, Marotta (Curiale)

Potenza (3-5-2): Ioime, Sales, Émerson, Sepe, Coppola, Dettori, Matera, Panico, Guaita, França, Longo