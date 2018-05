Catania-Rende, le pagelle: Russotto in formato playoff, sorpresa Brodic

Ecco le pagelle di Catania-Rende. Finisce 6-1 l'ultima sfida del campionato. Mazzarani, Russotto, Brodic, doppietta per lui, Rizzo e Di Grazia regalano il secondo posto in classifica, posizione importante in vista dei playoff. Sfortunato autogol di Bucolo per il gol della bandiera siglato dal Rende.

Catania (3-5-2): Pisseri 6 (59′ Martinez 6), Blondett 6,5, Tedeschi 6,5, Marchese 6, Barisic 6, Rizzo 6,5, Biagianti 6,5 (58′ 17 Bucolo 6), Mazzarani 6,5 (Fornito 6 66'), Porcino 7, Russotto 7,5, Brodic 7 (58′ Di Grazia 6,5).

Rende (3-5-2): De Brasi, Sanzone, Porcaro, Marchio, Viteritti, Gigliotti (58′ Carbone), Laaribi, Boscaglia, Calvanese, Vivacqua (58′ Ferreira), Ricciardo.

MIGLIORITODAY

Russotto. Torna ai livelli che tutti conosciamo il numero 7. Tira da fuori, trova i compagni e nel 3-5-2 giostra in una posizione più accentrata, dove è in grado di metter paura alle difese avversarie. Fondamentale.

Brodic. Sfrutta la sua chance nel migliore dei modi, siglando addirittura una doppietta.

Porcino. E' il padrone indiscusso della fascia sinistra. Soprattutto da quinto esterno di centrocampo, un ruolo che gli permette di esaltare le sue qualità di corsa a pieno.