Catania-Ternana, probabili formazioni: Beleck titolare

Impresa ardua, ma il Catania non ha intenzione di darsi per vinto. Contro la Ternana sarà un ritorno della semifinale di coppa Italia tutto da vivere. Si parte dal 2-0 dell'andata, un passivo pesante per gli uomini di Lucarelli maturato nel secondo tempo disputato allo stadio "Liberati" di Terni. Sugli spalti è stato annunciato il ritorno della curva Nord che tornerà a sostenere la squadra.

Lucarelli dovrebbe confermare l'assetto a 4 dietro, con Calapai, Silvestri, Mbende e Pinto. A centrocampo ed in attacco il tecnico ha in mente di alternare alcuni interpreti per sfruttare forze fresche. Biagianti, rimasto fuori dall'11 titolare contro la Cavese, è pronto a tornare in campo dal primo minuto. Possibile una chance anche per Manneh, mentre potrebbe fare gli straordinari Mazzarani. In attacco Beleck avrà la sua occasione dal primo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA

Martinez, Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto, Biagianti, Vicente, Mazzarani, Manneh, Beleck, Biondi