Catania-Virtus Francavilla, pagelle: Lodi illumina, Tedeschi decisivo

Ecco le pagelle di Catania-Virtus Francavilla. Basta il colpo di testa iniziale di Tedeschi al Catania per avere la meglio sulla squadra allenata da Gaetano D'Agostino. Finisce 1-0.

CRONACA E TABELLINO

CATANIA (3-5-2): Pisseri 6, Aya 6, Tedeschi, 7 Bogdan 6,5, Caccavallo 6 (Esposito 6), Biagianti 6 (Rizzo 6,5), Lodi 7, Mazzarani (Fornito 6), Marchese, Ripa 5,5, Di Grazia 5,5 (Barisic 6)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Saloni, De Toma, Prestia, Agostinone, Pino, Folorunsho, Biason, Sicurella, Albertini, Lugo Martinez, Madonia

MiglioriToday. Lodi. Il sinistro del numero 10 è una garanzia assoluta. Disegna parabole uniche per i compagni di squadra e permette a Tedeschi di incornare la sfera e siglare la rete del vantaggio nelle battute iniziali del match.

Marchese. Esperienza e duttilità tattica al servizio della squadra: sono queste le consuete peculiarità del numero 15 rossazzurro, sempre efficace e incisivo nelle varie fasi del match. Lavora bene in sinergia con i compagni di reparto, segnalandosi in particolare per alcune diagonali difensive di pregevole fattura. Garanzia.

Tedeschi. Serata perfetta per il gigante rossazzurro. Pronti via ed è lui a timbrare il cartellino con uno stacco di testa imperioso. Lavora diligentemente in fase difensiva, spazzando spesso e volentieri l'area di rigore da eventuali pericoli.

Rizzo. Ottimo impatto nel match quello del neoacquisto degli etnei, gettato nella mischia da Lucarelli per l'ultima mezz'ora di gioco. Lotta, intercetta numerosi palloni e dimostra velocità di pensiero nelle giocate in mezzo al campo.

PeggioriToday. Ripa: L'attaccante vive per il gol e oggi il numero 29 ha avuto la possibilità di timbrare il cartellino, mancando però l'appuntamento in più di un'occasione.