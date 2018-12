Catania-Virtus Francavilla, probabili formazioni: Curiale e Brodic dal primo minuto

Vincere per lasciare alle spalle una settimana tribolata. Il Catania di Sottil è chiamato a risalire la china per provare a restare agganciato al treno giudato dalla Juve Stabia. L'avversario, la Virtus Francavilla, staziona a ridosso della zona playout. Un avversario con altre ambizioni e altra rosa rispetto a quella etnea.

Archiviata la scelta delle due punte dall'inizio, il tecnico dovrebbe ancora perseguire il 4-2-3-1, cambiando però alcuni interpreti rispetto alla disfatta di Bisceglie. Curiale dovrebbe agire da terminale offensivo, con Brodic e Manneh sugli esterni. In mezzo al campo invece Bucolo scalpita per giocare a fianco del capitano Marco Biagianti. Esposito potrebbe invece far rifiatare Silvestri, così come Calapai e Baraye rispettivamente Ciancio e Scaglia.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA

CATANIA (4-2-3-1): Pisseri, Calapai, Aya, Esposito, Baraye, Biagianti, Bucolo, Brodic, Lodi, Manneh, Curiale.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) Nordi, Pino, Cason, Sirri, Albertini, Folorunsho, Vrdoljiak, Martinez, Pastore, Partipilo, Sarao