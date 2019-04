Catania, non arriva la scossa contro la Viterbese: secondo ko consecutivo

Il Catania non inverte la rotta e perde in casa contro la Viterbese. Decide il match un calcio piazzato nel primo tempo siglato da Tsonev, con Pisseri non esente da colpe nel piazzamento della barriera. Nella ripresa anche un gol ingiustamente annullato a Brodic al minuto 69 e un'occasione ghiotta sciupata sul più bello da Manneh.

Novellino opta inizialmente per il 3-5-2, ma corre ai ripari prima della fine del primo tempo, togliendo dal campo Angiulli, spento sino a quel momento, e gettando nella mischia Sarno, disegnando così un 3-4-1-2, con il numero 7 dietro le due punte Marotta-Di Piazza. Nella ripresa in campo vanno anche Manneh prima e Brodic poi. La squadra rossazzurra migliora dopo un primo tempo giocato sulla falsa riga della sfida disputata contro la Reggina. Una reazione però confusa e sterile. Arriva il gol annullato a Brodic e una chance clamorosa sprecata da Manneh al minuto 82, ma dall'altro lato la Viterbese rischia seriamente in più di un'occasione di infliggere il colpo del ko agli etnei, sprecando malamente le occasioni create.

Il risultato sorride alla fine alla squadra laziale, capace di sfruttare al meglio un calcio piazzato e di difendersi con le unghie e con i denti, ma anche con tanto ordine tattico. Novellino rimedia invece il secondo ko consecutivo e l'effetto della sua cura iniziale sembra essersi affievolito. La lotta per conquistare un buon piazzamento playoff non si ferma qui e gli etnei avranno ancora una chance in casa domenica, contro il Bisceglie, per risalire la china.

TABELLINO CATANIA-VITERBESE 0-1 (Tsonev 31')

Catania (3-5-2): Pisseri 4 Aya 5 Silvestri 15 Marchese 26 Calapai 30 Carriero 10 Lodi 6 Angiulli (37' Sarno) 29 Valeau (46' Manneh) 9 Marotta (56' Brodic) 32 Di Piazza

Viterbese (3-5-2): 22 Forte 3 Atanasov 5 Rinaldi 6 Coda 2 De Giorgi (Sparandeo 73') 10 Palermo 30 Damiani 32 Tsonev (59' Molinaro) 19 Mignanelli 7 Ngissah 11 Vandeputte