Catania-Viterbese, probabili formazioni: Sarno prova ad esserci, Mbende titolare

Gara della verità quella che la squadra rossazzurra si appresta a disputare. Un primo giudizio sull'inizio di stagione del Catania è difficile da dare. Umore alle stelle dopo 2 giornate, ritorno alle stalle nella sfida esterna contro il Potenza. Due giudizi troppo distanti tra loro per diventare credibili. E allora la sfida casalinga contro la Viterbese potrebbe rivelarsi quella dell'equilibrio. Equilibrio nei giudizi. Equilibrio in campo, quello che deve trovare mister Camplone permettendo alla squadra di proporre un calcio offensivo, ma senza scoprire troppo il fianco agli avversari.

Non una settimana idilliaca quella di avvicinamento alla sfida casalinga di domenica 15 settembre. Mazzarani ed Esposito, escluse lesioni muscolari, hanno lavorato in gruppo dalla giornata di venerdì e potranno rientrare senza problemi tra i convocati. Il dubbio resta ancora sulle condizioni di Sarno che proverà però in tutti i modi ad esserci per trovare il suo posto nel tridente offensivo disegnato dal tecnico degli etnei. In caso di emergenza potrebbe essere Llama a scalare in attacco andando a ricoprire il suo vecchio ruolo di esterno offensivo. Ai tanti dubbi nella zona offensiva del campo si affianca la certezza nel pacchetto arretrato, quella della titolarità di Mbende. Il difensore camerunense ha ormai pianamente recuperato e dopo il convincente spezzone di gara, 45 minuti per lui, nella sfida di Potenza, si candida prepotentemente per guidare la difesa rossazzurra coadiuvato da Silvestri.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-VITERBESE

Catania 4-3-3: Furlan, Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto, Welbeck, Lodi, Bucolo (Dall'Oglio), Di Molfetta, Di Piazza, Sarno (Llama)