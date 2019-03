Catanzaro-Catania, probabili formazioni: Calapai recupera, Sarno ancora out

Novellino studia le alternative tattiche per rilanciare il Catania. Contro il Catanzaro in palio c'è il terzo posto in classifica. Le due squadre, pronte a sfidarsi al "Nicola Ceravolo", sono appaiate in classifica, entrambe a quota 51 punti. Il tecnico degli etnei non potrà contare ancora su Sarno, così come Curiale, fermato per un turno dal giudice sportivo.

Marotta dopo l'ottima prova nei secondi 45 minuti contro il Potenza si candida per una maglia da titolare. Resta da capire in quale schieramento tattico. In caso di 4-3-3 verrà affiancato da Manneh e Di Piazza. In caso invece di un modulo più abbottonato, 3-5-2, soltanto uno dei due sarà il partner designato. In mezzo al campo l'assenza di Carriero per squalifica impone la presenza di Rizzo, coadiuvato da Lodi e Biagianti.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO-CATANIA

Catanzaro (3-4-3): Furlan; Celiento, Riggio, Signorini; Statella, Maita, Iuliano, Favalli; Kanoute, Bianchimano (D'Ursi), Fischnaller

Catania (3-5-2): Pisseri, Aya, Silvestri, Marchese (con Di Piazza 4-3-3), Calapai, Biagianti, Lodi, Rizzo, Baraye, Manneh, Marotta