Cessione Catania, Finaria in risposta al Comitato: "Saremo lieti di conoscere identità dei soggetti"

Dopo la notizia della volontà da parte del Comitato per l'acquisizione del Calcio Catania di voler costituire una Spa per inviare una nuova offerta, Finaria risponde con un nuovo comunicato.

"Preso atto del ritiro della manifestazione d’interesse già presentata dal “Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio” in data 10/04/2020, Finaria S.p.A. - si legge - si augura che le rinnovate intenzioni del citato comitato possano confluire concretamente, al di là delle enunciazioni di principio ribadite nell’arco degli ultimi mesi, in una proposta d’acquisto tale da garantire l’avvio e lo sviluppo di una trattativa.

La nuova e differente impostazione annunciata dal “Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio” è di sicuro pregio ed evidenzia la consapevolezza di aver individuato le modalità per colmare le lacune delle manifestazioni d’interesse precedenti.

Finaria S.p.A. sarà lieta di conoscere finalmente l’identità dei soggetti che intendono acquisire le quote azionarie del Calcio Catania. L’adozione di un criterio formale altrettanto trasparente è richiesta, inoltre, agli altri soggetti che in questi ultimi giorni hanno manifestato un apprezzabile interesse"