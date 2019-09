Circolo Canoa Catania, under 18 conquista lo scudetto a Trieste

Un altro scudetto. Un’altra vittoria griffata da coach Alessandra Catania. Dal Laghetto dell’Eur di Roma, con i titoli italiani vinti dalla SFRE Polisportiva Canottieri Catania nel femminile, dalla Polisportiva Canottieri Catania nell’Under 14 e dal Gruppo Sportivo Canoa Catania nell’Under 16, a Trieste la musica è sempre uguale. Svetta il rossazzurro guidato da Alessandra Catania. L’Under 18 del Gruppo Sportivo Canoa Catania si laurea infatti campione d’Italia. E’ lo scudetto numero 100 del Circolo Canoa Catania a distanza di vent’anni dal primo titolo tricolore conquistato da Daniele Romano e da Fabrizio Messina nel K2 mt. 500 il 12 settembre del 1993.

Un filo rosso lega quell'occasione con il nuovo successo: Tommaso Lampò, autore del gol nella finalissima contro la Canottieri Ichnusa, indossava infatti il numero 7 in onore del numero d’acqua di Romano e Messina vincitori, nel 1993, in acqua 7. La vittoria del Gruppo Sportivo Canoa Catania, arrivato sul tetto d’Italia, è arrivata a Trieste dopo un’appassionante finale contro l’Ichnusa. In acqua per il Gs Canoa Catania sono andati: Francesco Barbagallo (capitano), Pietro Iuvara, Mattia Doro, Simone Guttà, Giulia Buonvenga, Tommaso Lampò, Andrea Bisconti ed Edoardo Scuderi. Tutti sotto l'egida di coach Alessandra Catania.

Nell’Under 21 femminile è arrivata invece la medaglia d’argento per lo Jomar Club Catania, sempre sotto la guida del tecnico Alessandra Catania. Ottimo playoff disputato dalle catanesi, che cedono soltanto in finale al forte Canoe Rovigo per 5-3. Altre due medaglie al petto quindi che sommate alle altre danno il risultato di quattro ori e una medaglia d’argento nella stessa stagione. Dal 20 al 22 settembre, al Porto di Catania (Molo di Levante), si terrà la Coppa dei Campioni di canoa polo maschile, femminile e Under 18, una nuova occasione per fare bottino pieno. In gara la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace maschile, la SFRE Polisportiva Canottieri Catania femminile e il Gruppo Sportivo Canoa Catania Under 18.