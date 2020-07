Procura Figc, deferiti Calcio Catania e l'amministratore unico Astorina

Deferiti il Calcio Catania e l'amministratore unico del club etneo Gianluca Astorina. Il provvedimento arriva dalla procura federale della Figc su segnalazione della Covisoc.

In particolare riguardo all'amministratore unico Gianluca Astorina, nel dispositivo emesso, si legge "per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di liquidità calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31/12/2019, l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato"

Deferimento che ha colpito anche il club rossazzurro. "A titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A"

Il deferimento al Tribunale Federale Nazionale è arrivato inoltre per club e amministratore unico "per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31/12/2019"