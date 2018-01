Domenica 13 Maggio in programma la decima edizione di Corri Catania

Corri Catania, la corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti, che ogni primavera richiama migliaia di partecipanti nel capoluogo etneo, quest’anno festeggia un traguardo significativo: domenica 13 maggio è, infatti, in programma la decima edizione.

Gli organizzatori sono già da tempo impegnati per quello che è un evento sociale attesissimo e che ha come ingredienti principali lo sport, l’aggregazione, la solidarietà e le emozioni. E’ sempre palpabile l’entusiasmo attorno alla corsa-camminata che, organizzata dall’Asd Corri Catania con il patrocinio del Comune di Catania, in occasione dell’ultima edizione dello scorso maggio ha coinvolto oltre 32.000 partecipanti arrivati da tutta la Sicilia che hanno contribuito alla raccolta fondi a sostegno del progetto “Ospedale a Colori”, un progetto che a brevissimo si concretizzerà con l’inaugurazione di due reparti di degenza, di alcune aree ambulatoriali e sale d’attesa della Pediatria del Policlinico allestiti “a misura di bambino” grazie a Corri Catania 2017.

“Impegno, passione, programmazione e voglia di fare bene crescono anno dopo anno – sottolineano gli organizzatori - e vogliamo che la decima edizione consolidi ulteriormente il successo di questo evento che ormai rappresenta un momento di aggregazione e condivisione per i catanesi e non solo”. Fra le novità del 2018, oltre al percorso di 5 km che, come ogni anno, si rinnova per permettere di scoprire sempre più a fondo la città e le sue bellezze, ci sarà la maglietta celebrativa dei 10 anni di Corri Catania che sarà disponibile da fine febbraio nei Corri Catania Point. Con soli 3 euro, contributo invariato dal 2009, anno della prima edizione della corsa-camminata, si riceverà la t-shirt e il pettorale dell’evento e si parteciperà alla raccolta fondi a sostegno del progetto di solidarietà. Da segnalare, fra le tante attività di avvicinamento a Corri Catania, il torneo “Street Soccer Cup”, che già lo scorso anno ha registrato uno straordinario successo con il coinvolgimento anche della Città Metropolitana e la partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi alle fasi di qualificazione dei mesi di marzo e aprile e alla finale in programma al Corri Catania Village giovedì 10 maggio. Ancora qualche giorno e sarà, poi, svelato il progetto che costituirà l’obiettivo di solidarietà della prossima edizione e prenderà, così, il via la capillare fase promozionale che costituisce una delle chiavi del continuo e crescente successo dell’evento; in particolare quella che vede protagoniste le scuole e che favorisce una partecipazione straordinaria degli studenti alla corsa-camminata.