Campionato di serie A1, Ekipe Orizzonte sfida Sis Roma

Nuovo big-match di campionato per l’Ekipe Orizzonte, che sfiderà la Sis Roma di Pierluigi Formiconi. Domani, sabato 10 marzo alle 16:30, le catanesi affronteranno le capitoline per l’ennesima volta in questa stagione, in una partita che si preannuncia scoppiettante. Sarà la tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile, che al momento vede le rossazzurre al comando con 28 punti e ben sette lunghezze di vantaggio sul Plebiscito Padova.

Le giallorosse occupano invece la quarta posizione a quota 18, in coabitazione con Kally NC Milano e Bogliasco Bene, ma il divario in classifica non deve comunque far rilassare l’Ekipe Orizzonte, che si appresta a vivere un ciclo terribile con grande entusiasmo attraverso le parole del coach delle catanesi: “Domani iniziano i nostri otto giorni fondamentali - dichiara Martina Miceli - . Siamo pronte, sappiamo di avere le qualità per fare bene, ma siamo anche consapevoli che non sarà facile perché incontreremo tre grandi squadre. Però siamo preparate, aspettiamo da tempo questa settimana e sappiamo che abbiamo nelle nostre corde le potenzialità per far bene. Molto dipenderà da noi piuttosto che dalle qualità dell’avversario, che certamente sono altissime, ma noi ne abbiamo altrettante per fare bene"

Dopo la sfida contro le giallorosse, le catanesi disputeranno ancora una partita di campionato, giocando sul campo del Plebiscito Padova nel turno infrasettimanale in programma già nel pomeriggio di mercoledì 14 marzo, alle ore 15:00. Tre giorni dopo, riflettori accesi sul ritorno dei Quarti di finale di Coppa Campioni contro le ungheresi del Dunaujvaros, sabato 17 marzo alle 18:00 nella Piscina “Francesco Scuderi” di Via Zurria a Catania.