Eurasia Cup 2018, Catania Beach Soccer chiude senza punti il torneo

La spedizione della Domusbet Catania Bs in Eurasia Cup 2018 si chiude senza punti sul campo, ma con un riscontro importante sotto l’aspetto organizzativo, politico e di futura progettualità. Una serie di Incontri di grande dialogo con le autorità dello sport iraniane, con il ministro e i delegati della città di Yazd, che hanno rafforzato l'immagine nel mondo della compagine rossazzurra del presidente Bosco.

Le tre sconfitte raccolte non possono comunque soddisfare la dirigenza della Domusbet Catania. Il problema fisico, atletico legato all’assenza di preparazione e all’assoluta non conoscenza e amalgama da parte dei giocatori in campo ha fatto il resto. Ultimo dei ko quello contro il Levante con il punteggio finale di 5-2. Gli altri due match precedentemente disputati avevano visto i rossazzurri capitolare contro Golsapoosh per 4-3 e contro la Lokomotiv Mosca per 8-6.

I titoli di coda non sono stati dei migliori, ma è finita comunque un'esperienza importante in questa Eurasia 2018. Un’esperinza sicuramente che porta tanti insegnamenti al team rossazzurro in vista di un’altra competizione internazionale, l’Euro Winner Cup a fine maggio, dove servirà un altro piglio sul piano del gioco. Ma per preparare la Champions League del beachsoccer ci sarà stavolta tempo e consapevolezza nel trovare la miglior Domusbet Catania Bs, anche sul piano fisico.